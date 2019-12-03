İstanbul'da barajlar alarm veriyor! Son 10 yılın en düşük seviyesi 03.12.2019 08:42

İstanbul'daki barajlarda korkulan oldu. Su seviyesi kritik seviyenin altına düştü. Gelen son bilgilere göre İstanbul'un sadece 100 günlük suyu kaldı.

İstanbul'da barajlardaki su seviyesi adeta alarm veriyor. İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık'ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü. Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor. Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.



DAHA ÖNCE SUYLA DOLU YERLER ŞİMDİ KUPKURU!

A Haber İstanbul'daki baraj sorununu ekranlara getirdi. Yayınlanan görüntülerde, daha önce su ile dolu olan alanların şu an içinde bulunduğu kurak durum dikkat çekti.



