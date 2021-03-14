İstanbul'da 80 kişilik kaçak partiye baskın! Rekor ceza aldılar, gazetecilere saldırdılar...

Son dakika haberi... İstanbul polisinin koronavirüs tedbirleri kapsamında düzenlediği operasyonlar devam ediyor. Bebek'te bir otelde eğlence düzenlendiği ihbarını alan ekipler otele baskın yaptı. Eğlenceye katılan kişiler işlemlerin ardından gazetecilere saldırdı. Otelde kalan bazı kişiler görüntü alan basın mensuplarına meyve attı.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bebek'te boğaz manzaralı lüks bir otelde yasak olmasına rağmen eğlence yapıldığı yönünde ihbar gelmesi nedeniyle lüks otele baskın yaptı. Otelde 80 kişinin olduğunu tespit eden ekipler Hıfzıssıhha Kanunu'na göre 254 bin lira para cezası yazıldı.

OTELDEN AYRILANLAR BASIN MENSUPLARINA SALDIRDI

Lüks otele yapılan baskını takip eden gazetecilere hem otelde kalanlar hem de cezai işlem uygulandıktan sonra otelden çıkan müşteriler görüntü alan basın mensuplarına saldırdı.

Mekandan çıkan iki kişi ise basın mensuplarına küfür ederek tehdit etti.

İsminin Ali Asımgil olduğu öğrenilen bir kişi ise görüntü alan kameramana tekme attı.

Kameramanın şikayetçi olması üzerine saldırgan karakola götürüldü.