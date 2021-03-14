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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Süleyman Soylu'nun annesinin taziye töreninde Kur'an tilaveti

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den Süleyman Soylu'nun annesinin taziye töreninde Kur'an tilaveti
14.03.2021 11:57
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Dün sabah saatlerinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesinin tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Soylu'nun annesinin cenaze töreni öncesi taziyede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kur'an tilavetinde bulundu.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesi Servet Soylu, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Kalp sağlığı sorunları nedeniyle bir süredir özel bir hastanede tedavi gören Servet Soylu, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Servet Soylu'nun cenazesinin yarın Gaziosmanpaşa Merkez Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Eyüp Sultan Mezarlığına defnedileceği öğrenildi.

ADALET BAKANI GÜL'DEN KUR'AN TİLAVETİ
Soylu'nun annesinin cenaze töreni öncesi taziyede Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Kur'an tilavetinde bulundu.

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