İstanbul'da 74 kişilik çeteye darbe! Yatakta basıldılar

Son dakika haberi! İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Şube Müdürlüğü tarafından 45 kişilik suç örgütü ve bu örgüte kaçak silah temin eden 29 kişilik çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik ve fiziki takiple belirlenen adreslere şafak vakti baskın yapıldı. Operasyona özel harekat polisleri de destek verdi. Yapılan operasyonda yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Fatih’te silah temin eden örgüt üyesinin evine yapılan baskında, oğlunun arandığını öğrenen kadın, ‘Yine ne yaptı, cezaevine girse de kurtulsak’ diyerek yakındı.