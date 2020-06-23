İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış ve fırtına açıklaması: Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "30'lu yaşlardaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu.
Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.
Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;
30'lu yaşlardaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.