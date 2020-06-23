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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış ve fırtına açıklaması: Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan yağış ve fırtına açıklaması: Bir Suriyeli misafirimiz hayatını kaybetti
23.06.2020 18:35

Son dakika haberine göre, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu. Yerlikaya yaptığı açıklamada, "30'lu yaşlardaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti" dedi.


İstanbul Valisi Ali Yerlikaya İstanbul'daki şiddetli yağış ver fırtınayla ilgili açıklamalarda bulundu.


Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları;

Çatalca'da hastanede tedavi gören 2 vatandaşımız, Beylikdüzü Devlet Hastanesi'nde tedavi gören, durumları iyi, 2 vatandaşımız, Esenyurt Devlet Hastanesi'nde 4 Suriyeli geçici koruma kapsamında misafirimiz var. 2, 3, 5 yaşında 3 yavru, durumları gayet iyi.

30'lu yaşlardaki bir Suriyeli misafirimiz vefat etti.
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