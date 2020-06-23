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İstanbul Valiliği: Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı

İstanbul Valiliği: Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı
23.06.2020 17:55

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği, "Esenyurt'ta bir binanın zemin katında su baskını sonucu mahsur kalan Suriye uyruklu 3 çocuk kurtarıldı." açıklamasında bulundu.


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