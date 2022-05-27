İstanbul son dakika haberi... Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.
İstanbul son dakika haberi... Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.
Son dakika haberleri... İstanbul'da Şişlİ Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.
Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.