Haberler Haber Videoları İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi? İlk görüntüler

İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi? İlk görüntüler

İstanbul Şişli'de kan donduran olay! Fulya'da bir evde 3 kişi ölü bulundu! İntihar mı, cinayet mi? İlk görüntüler
27.05.2022 10:31 - Son Güncelleme: 27.05.2022 10:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:09
Emperyalizme inat teknoloji
Haber 07:13
Güvenlik kamera görüntüsü...
Haber 04:06
Şile yolunda feci kaza: 11...
Haber 03:29
Başkan Erdoğan, Macron ile...
Haber 02:11
Suriye'nin kuzeyine olası...
Haber 00:46
Şehiterin kanı yerde kalmadı!...
Haber 01:11
Şehidimiz var!
Haber 01:02
Torbacı kaçamadı!
Haber 02:17
TÜRGEV'den Kılıçdaroğlu'nun...
Haber 01:01
"Hainleri şımartanlar da...
Haber 01:40
Devlete düşman kim varsa CHP...
Haber 02:07
Kurduğu tuzak sonu oldu

İstanbul son dakika haberi... Şişli Fulya'da bir apartman dairesinde biri kadın 3 kişi ölü bulundu. Olay yerine sevk edilen polis ekipleri inceleme yapıyor.

Haber Videoları
SON DAKİKA