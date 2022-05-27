Muharrem İnce'den CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na "kaçacaklar" tepkisi: "Yalan iftira diz boyu"

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Erdoğan kaçacak" açıklamalarına tepki gösterdi. Türkiye'deki eski başbakan ve cumhurbaşkanlarının elini kolunu sallayarak gezdiğini belirten İnce, "Kaçacaklar söylemi yanlıştır." dedi. Kılıçdaroğlu'nun siyaset yapma biçimiyle ilgili çok sert sözler söyleyen İnce, "Kılıçdaroğlu kanun teklifi vermiş Meclis'in yarısı kadın olsun ya bu kadar kurnazlık olur. Kendi partisinde yapmadığını kanun teklifi veriyor bir de millete anlatıyor." ifadelerini kullandı.