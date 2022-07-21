15 Temmuz darbe girişimiyle ülkeyi işgale kalkışan ve Türkiye'ye yönelik birçok kumpasın merkezinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü yine hainlik için sinsi planlar peşinde.

MAVİ OTOBÜSLE ALGI OPERASYONU

FETÖ darbe girişimindeki rolünü perdeleyerek üyelerini aklamak için giriştiği algı operasyonlarına son olarak 'Mavi Otobüs' isimli bir belgeseli ekledi.

Darbeye karşı sokağa çıkan insanlara ve polise ateş açan, tutuklandıktan sonra Yargıtay'ın tepki çeken kararıyla serbest kalan FETÖ'cü askeri öğrenciler için "Mavi Otobüs" belgeselini çekti.

Ancak FETÖ'nün bu algısı yine 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde tam teçhizatlı olarak halka kurşun sıkan darbecilerin ve gecenin tanıklarının ifadeleriyle çürüdü.

FETÖ'NÜN YENİ HEDEFİ KHK'LILAR ÜZERİNDEN NETFLİX!

FETÖ'cü askeri öğrencileri aklamak için "Mavi Otobüs" adında bir belgesel çeken FETÖ'nün bu kez 'KHK'lıları konu alan bir belgeselle Netflix üzerinden algı yapmak için girişimlere başladığı öğrenildi.

Sinsi örgütün KHK (Kanun Hükmünde Kararname) ile kamudan ihraç edilmiş ve ailesi cezaevinde bulunan FETÖ'cüler için belgesel çekme hazırlığında olduğu istihbarat raporlarına yansıdı.

FETÖ'nün KHK'lılar platformu içerisinde sorumlu olarak faaliyet yürüten FETÖ'cüler internet tabanlı programlar üzerinden "Anne ya da babası veya her ikisi de cezaevinde olan FETÖ üyelerinin çocuklarının yaşantıları" konulu bir belgesel projesi üzerinde toplantılar yaptığı belirlendi.

ULUSLARARASI YAYIN PLATFORMLARI ÜZERİNDEN PROPAGANDA GİRİŞİMİ

FETÖ'nün çekeceği belgeseli, yüksek izleyici kitlesine sahip olan uluslararası dizi ve film platformu Netflix ve benzeri yayın platformlarında yayınlatmak için girişimlerde bulunacağı da istihbarat birimlerince tespit edildi. FETÖ'nün yurtdışındaki yayın organlarından olan ABD merkezli Advocates of Silenced Turkey (AST) üzerinden yurtdışına firar eden tanınmış FETÖ'cülere yayınlar yaptırarak propaganda yaptığı da belirlendi.

NETFLIX İNTİHAR EDECEK Mİ?

Peki, eşcinsel sapkınlığın propaganda merkezi haline gelen ve sık sık İslam'ı hedef alan yayınların yapıldığı Netflix bu kadar ileri gidecek mi? Sosyal medyada kullanıcılar Netflix'in FETÖ propagandasına izin vermesi halinde üyeliklerini iptal edeceklerini belirtirken olası izinde platformun kapatılmasını talep ettileri.

FETÖ'NÜN 'MAVİ OTOBÜS'Ü YOLDA KALDI!

15 Temmuz darbe girişimine katılan ve yurt dışına firar eden FETÖ'cü askeri okul öğrencilerinin konuşmalarının yer aldığı "Mavi Otobüs" adlı belgesel yayınlandı.

Fetullahçı Terör Örgütü tarafından çekildiği ifade edilen belgeselde, Yalova'da kampta bulunan askeri öğrencilerin aralarında Boğaziçi Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve değişik bölgelere bırakıldığı, askeri öğrenci Ragıp Enes Katran 'ın Boğaziçi Köprüsü'nde linç edilerek öldürüldüğü iddia edildi.

15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde ölen askeri öğrenci Ragıp Enes Katran, Üsteğmen Vedat Yıldız (öldü), Astsubay İbrahim Gül (öldü) ve Uzman Çavuş Mustafa Çelik'in (öldü), vatandaşlara silah sıktığı ve tankla top atışı yaptığı bizzat darbeye katılan askerler tarafından ifade edildi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında, aralarında Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un da bulunduğu 34 kişinin şehit edildiği 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede, ölen dört darbeci askerin vatandaşları nasıl katlettiği açıkça yer alıyor.

DARBECİ ÜSTEĞMEN VEDAT YILDIZ (ÖLDÜ) / SERİ KATİL OLARAK İFADE EDİLİYOR

HÜRRİYETOĞLU: "VEDAT YILDIZ HALKIN ÜZERİNE DOĞRU UÇAKSAVARLA ATEŞ ETTİ"

Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): "Binbaşı Ahmet Taştan diğer tanklardaki uçaksavarlara mühimmat yerleştirilmesi talimatı verdi. Halk yeniden üzerimize geldi, bu kez Binbaşı Ahmet Taştan tanktaki uçaksavarlara vatandaşların üzerine ateş serbest diyerek ateş emri verdi. Üsteğmen Vedat Yıldız halkın üzerine doğru uçaksavarla ateş etti, ön sıradaki halkın vurularak yere düştüğünü kendi gözümle gördüm. Halkla tanklar arasında yaklaşık 100 metre kadar mesafe vardı. Vatandaşların bulunduğu bölgeden de üzerimize ateş edilmeye başlanıldı.

Binbaşı Ahmet Taştan, Üsteğmen Vedat Yıldız'a tank topuna mermi sürülmesini emretti, HGS'lerin sağ tarafında ufak bir tepe vardı, oraya doğru ateş etmesini istedi, bir el tankla üsteğmen ateş etti, oradaki tepe vuruldu."

"VEDAT YILDIZ HİÇ DURMADAN ATEŞ EDİYORDU"

"Ancak vatandaş yaklaştıkça Binbaşı Ahmet Taştan vatandaşa yönelik uçaksavarlarla ateş emrini yineliyordu. Bu sırada Üsteğmen Vedat Yıldız hiç durmadan ateş ediyordu. TOMA'ların bulunduğu yere de sadece Vedat Yıldız'ın bulunduğu tankla sadece bir el top mermisiyle ateş edildi. Daha sonra Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taşkan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı. Vedat Yıldız'ın bulunduğu tank topu ateş aldı, ileride bir TOMA'nın isabet alarak yandığını gördüm"

GENÇYILMAZ: YILDIZ'IN SİLAHLA VATANDAŞA DOĞRU ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM

Kartal Maltepe 2.Zırhlı Tugayı Nurettin Baransel Kışlası'nda görevli piyade er Muhammed Emin Gençyılmaz (Şüpheli):

"Tankı kullanan komutanın adı Üsteğmen Vedat Yıldız idi, Ahmet Taştan ona top atışı yapılması için emir verdi, bizim aracımızda takılı bir MG3 vardı, bu daha sonra tanka takıldı, Vedat Yıldız bu silahla vatandaşa doğru ateş ettiğini gördüm. Telsizden üsteğmen Vedat Yıldız 'Korkmayın top atışı yapacağım' diyerek anons geçti. Bir defa top ile ateş edildiğini gördüm.."

KURT: "MG3'ÜN, VEDAT YILDIZ TARAFINDAN HALKA DOĞRU KULLANILDIĞINI GÖRDÜM"

İstanbul 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli er Tunahan Kurt (Şüpheli): "Ben araca girmeden önce MG3'ünde başındaki üsteğmen Vedat Yıldız tarafından halka doğru kullanıldığını gördüm. Karşıdan vatandaşlardan 'teslim olun' çağrısı geldi. Ahmet Taştan 'teslim olun' diye bağıran tarafa top atışı yaptırdı. Top patlayınca ben iki metre uzağa savruldum"

SONGUR: "YILDIZ, YARALILARI ALMAK İÇİN ELİNDEKİ KAZAĞI SALLAYANLARA DA ATEŞ ETTİ"

İstanbul Kartal Maltepe İkinci Zırhlı Tugayı'nda görevli Tank Nişancısı Muhammed Talip Songur (Şüpheli): "Halk yine vazgeçmeyip gelmeye başlayınca Üsteğmen Vedat Yıldız kendi tankının üzerinde bulunan MG3 ile halkın üzerine doğru ateş etti. Bu sırada birkaç kişi yere düştü. Yere yatan halktan kalkıp yaralanan şahısları almak için elindeki kazağı sallayan birkaç kişiye bu üsteğmen yine birkaç el ateş etti. Yaralılara almaya gelen şahıslarda yaralandı. Daha sonra bir araba yanaştı ve yaralıları içine doldurdular."

SEZER: "YILDIZ'IN, VATANDAŞLARA ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM"

Kuleli Askeri Lisesi'nde er İbrahim Sezer (Şüpheli): "Bir kadın bize doğru yaklaşarak bir şeyler söyleyince, Ahmet Taştan binbaşı ve tankın üzerinde bulunan üsteğmen Vedat Yıldız, MG3 silahla kadına doğru ateş ettiler. Kadın yere yığıldı. Bundan önce motorsikletli bir şahıs tankların olduğu yeri geçip bizim biraz önümüzde bulunan Ahmet binbaşının yanına yaklaşınca, Ahmet binbaşı bu şahsa ateş etti ve şahıs yere düştü. Ben bu şahsa yardım etmek istedim, ancak Ahmet binbaşı yardım etmememi emretti. Daha sonra vurulup yere düşen kadın da sendeleyerek bu şahsın yanına geldi ve ağlamaya başladı. Ahmet binbaşı ve üstteğmen Vedat Yıldız'ın, vatandaşlara ateş ettiğini gördüm."

ÇUBUK: YILDIZ, NİŞANCIYA 'HALKIN OLDUĞU YERE DOĞRU TANKI ATEŞ ET' DEDİ

2. Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda görevli Uzman Çavuş Mahir Çubuk (Şüpheli): "Vedat Yıldız'ın nişancıya halkın olduğu yere doğru tankı ateş et dediğini duyuyordum"

SARITAŞ: ÜSTEĞMEN VEDAT YILDIZ BANA TANKI DOLDURMAMI İSTEDİ

Kartal 2. Zırhlı Tugay Komutanlığı 2. Tank Taburu 2. Tank Bölüğü'nde Tank Doldurucu olarak görev yapan asker Abdullilah Sarıtaş (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız bana tankı doldurmamı istedi, ben de tankı doldurmasını bilmediğim için 'Bilmiyorum' diye söyledim. Bunun üzerine İsrafil Koçul'a 'sen doldur' dedi, o da tankı ve silahla doldurdu. Bana da tankın içerisinde bulanan MG3 marka silahı göstererek 'Sana kırma kolunu çek dediğimde, çekeceksin' dedi ve tankın içerisinde bir tuş gösterdi, 'bu tuşa bas dediğimde de basacaksın' dedi. Tankın tepesinde de bir MG3 vardı."

YAĞMUR: VEDAT YILDIZ'IN VATANDAŞIN ÜZERİNE DOĞRUDAN ATEŞ ETTİĞİNİ GÖRDÜM

2. Zırhlı Tugay Komutanlığında er Yusuf Yağmur (Şüpheli): "Bölük komutanı Vedat Yıldız'ın vatandaşın üzerine doğrudan ateş ettiğini gördüm, başkaca ismini bilmediğim binbaşı da ateş ediyordu, yanındakilerde ateş ediyordu"

DARBECİ ASTSUBAY İBRAHİM GÜL (ÖLDÜ)

ALTINER: GÜL, SİLAH KULLANDI, VATANDAŞA DOĞRU ATEŞ ETTİKLERİNİ GÖRDÜM..."

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli er Ali Altıner (Şüpheli): "6-7 arkadaş ünimorkun arkasında otururken İbrahim Gül başçavuş 'Herkes ayağa kalksın, ölmek var, dönmek yok, siper almayanı ben vururum' diye bağırdı. Bu arada bir silah sesi geldi bizimle birlikte oturan askerlerden Kurtuluş isimli bir arkadaşımız öldü bunu herhalde komutanlardan biri vurdu bende çok korkmuştum."

"Üzerimize doğru vatandaşlar gelmeye başladı daha sonra bizi buraya getiren komutanlar Ahmet Taştan, Turgay Ödemiş ve İbrahim Gül vatandaşa ateş ediyordu. Bize ateş emrini veren komutanlarımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül isimli komutanlardır… Benim bahsettiğim gibi komutanımız Turgay Ödemiş, Ahmet Taştan, İbrahim Gül, isimli komutanlar silah kullandılar. Ben vatandaşa doğru ateş ettiklerini gördüm..."

HÜRRİYETOĞLU: GÜL G3 PİYADE TÜFEĞİYLE ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Kuleli Askeri Lisesi Hizmet Bölük Komutanlığı Hizmet Bölüğü'nde görev yapan Mert Hürriyetoğlu (Şüpheli): "Üsteğmen Vedat Yıldız uçaksavar silahı, Binbaşı Ahmet Taştan G3 Piyade tüfeği, İbrahim Gül isimli başçavuş G3 Piyade tüfeğiyle ateş etmeye başladı"

Kuleli Askeri Lisesi'nde er Turgay Çiçek (Şüpheli): "İbrahim Gül başçavuş insanlara doğru ateş etmeye başladı. Elinde seyyar dipçikli G3 silah vardı."

ÇOBAN: ASTSUBAY İBRAHİM GÜL HALKA ATEŞ AÇTI

Kuleli Askeri Lisesi'nde kısa dönem er olarak görev yapan Okan Çoban (Şüpheli): "Ateş edenler İbrahim Gül, Binbaşı Ahmet Taştan ve Yarbay Turgay Ödemiş'ti. Binbaşı ile yarbayın halka doğru defalarca ateş ettiğini gördüm. Aynı şekilde Astsubay İbrahim Gül de halka ateş açtı."







DARBECİ UZMAN ÇAVUŞ MUSTAFA ÇELİK (ÖLDÜ)

Kuleli Askeri Lisesi'nde asker Ahmet Turan Çiftçi (Şüpheli): "Uzman çavuş Mustafa Çelik, Ahmet Taştan ve Turgay Ödemiş ön sıradaki askerlere 'Vatandaşa ateş edin' diye bağırdılar ve kendileri ateş ettiler"

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DARBECİ ASKERİ ÖĞRENCİ RAGIP ENES KATRAN (ÖLDÜ)

Hava Harp Okulu 2. sınıf öğrencisi Mahmut Tokmak (Şüpheli): "Silivri Cezaevinde tutuklu olarak bulunmaktayım. Muhammed Furkan Tepe ve Ragıp Enes Katran bu şahıslara (sivillere) ateşle karşılık verdiler, ayrıca bu vatandaşlara olay yerindeki tanklardaki askerler de MG3 makinalı tüfeklerle karşılık veriyordu. Bu sırada bizden herhangi bir kimse yaralanmadı."

ER KURTULUŞ KAYA, DARBECİ ASKERLER TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ

ALANAY: KURTULUŞ KAYA'YI KOMUTANLARDAN BİRİSİNİN VURDUĞUNU DÜŞÜNDÜM

Kuleli Askeri Lisesi'nde görevli Ali Alanay (Şüpheli): "Beylerbeyi tarafından da ateş sesleri duyuluyordu. Kamyonun arkasına doğru saklandım, bu sırada bir askerin vurularak öldüğünü gördüm silah sesi yakından gelmişti o asker başından vurularak yere düştü ismi Kurtuluş Kaya'dır ve bu arkadaşı ben komutanlardan birisinin vurduğunu düşündüm. Kurtuluş Kaya ateş etmiyordu ancak kimin ateşiyle vuruldu bilmiyorum. Bu bahsettiğim olaylar saat 21:30'dan 00:30'a kadardır"

PALAN: BİNBAŞININ TEKİ BİR ARKADAŞA SİLAH DAYAMIŞTI 'SIKMAZSANIZ KAFANIZA SIKARIM' DİYORDU

Nurettin Baransel Kışlası 2.Zırhlı Tugayı 1.Mekanize Piyade Bölüğü'nde görevli kamyon şoförü Hüseyin Palan: "Başımızdaki uzman çavuşa teslim olmak istediğimizi söyledik, fakat 'TSK'nın hiçbir üyesi teslim olmaz gerekirse sabaha kadar savaşır yine de teslim olmaz, siz buradan çıkarsanız rütbelinin teki kafanıza sıkar' dedi. İçinde bulunduğumuz aracın arka kapısı açıktı, oradayken Kurtuluş Kaya adında bir er arkadaşımızın gözünden vurulduğunu gördük, binbaşının teki de bir arkadaşa silah dayamıştı 'sıkmazsanız kafanıza sıkarım' diyordu. Sabah 05:30 gibi de polisler bizi aldı…"

KULAOĞLU: YA BİR ASKER YANLIŞLIKLA ATEŞ ETTİ YADA KOMUTAN TURGAY YARBAY ATEŞ ETTİ, KİMSE İLGİLENMEDİ