İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 şüpheli yakalandı

Fethullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 7 ilde düzenlenen eş zamanlı baskınlarda, sözde “mahrem imam” konumundaki kişilerin de aralarında bulunduğu 18 şüpheli yakalandı. Yakalananlar arasında aktif kamu görevlileri de bulunuyor. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturması kapsamında İstanbul başta olmak üzere Aydın, Eskişehir, Kayseri, Manisa, Mersin ve Tekirdağ’da eş zamanlı operasyon başlatıldı. İstihbari bilgiler ve geçmiş dönemde yapılan baskınlarda gözaltına alınan örgüt üyelerinin itirafları üzerinden yola çıkan polis, haklarında yakalama kararı bulunan 20 şüpheliden 18’ini yakalayarak gözaltına aldı.