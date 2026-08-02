CANLI YAYIN
Geri
Bolu'da kavşakta kaza: 6 kişi yaralandı

Bolu'da kavşakta kaza: 6 kişi yaralandı

Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!

Bolu D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

Bunlar da Var

Ukrayna Karadeniz'de Rus gemisini batırdı!
Ukrayna Karadeniz'de Rus gemisini batırdı!
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ayşe Yalçın hayatını kaybetti
Kütahya'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: Ayşe Yalçın hayatını kaybetti
Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
Bakan Gürlek duyurdu: Orman yangınlarıyla ilgili 6 kişi tutuklandı
"5'ten az satmam" diyerek müşteriye tepki gösteren lahmacuncu tezgahından oldu
"5'ten az satmam" diyerek müşteriye tepki gösteren lahmacuncu tezgahından oldu

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle
AHaber Canlı Yayın İzle
ASpor Canlı Yayın İzle
APara Canlı Yayın İzle
A2Tv Canlı Yayın İzle
ANews Canlı Yayın İzle
VavTv Canlı Yayın İzle
MinikaGo Canlı Yayın İzle
Minika Çocuk Canlı Yayın İzle