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Bolu'da kavşakta kaza: 6 kişi yaralandı
Bolu'da kavşakta kaza: 6 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 18:18
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Bolu D-100 kara yolu Hayrettin Tokadi Türbesi Kavşağı'nda hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı.
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