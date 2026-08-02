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Kastamonu'da su kanalına çarpan otomobilde 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da su kanalına çarpan otomobilde 2 kişi öldü 4 kişi yaralandı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkarak su kanalına çarpan ve metrelerce sürüklenen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti 4 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti

Kaza Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Karşıyaka Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak su kanalına çarptı.

Metrelerce sürüklendi

Çarpmanın şiddetiyle metrelerce sürüklenen otomobilde bulunan 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile otomobildeki 3 yolcu ise yaralandı.

İtfaiye ekipleri yaralıları kurtardı

İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otomobil içerisinde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından 4 yaralı Tosya Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada yaşamını yitiren 2 kişinin cansız bedeni ise hastane morguna götürüldü. Polis ve jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Takvim Kaynak Tercihleri
Serkan Cortaoğlu
Serkan Cortaoğlu Takvim.com.tr Güncel

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