CHP'li sanatçı Cem Mansur İmamoğlu'nu yerin dibine soktu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni 2 buçuk yıldır yönetemeyen CHP'li Ekrem İmamoğlu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu Genel Sanat Yönetmeni Cem Mansur'u skandal bir şekilde görevden aldı. İBB’de keyfi bir olarak sık sık değişen daire başkanları dev metropolün ne hale düştüğünü özetler nitelikte. "Kurtulduğum için mutluyum" diyen Mansur, İmamoğlu'nun iş bilmediğini ve liyakatsiz olduğunu vurguladı. Ünlü sanatçı kendilerinden böyle birinin çıkmasına üzüldüğünü belirterek, "özellikle bu yönetime yediremedik" ifadelerini kullandı. Haberlerin detayları...