Fatih'te tarihi mezarlara çirkin saldırı: 7 mezar taşını kırarak kaçtı

Giriş Tarihi: 02 Ağustos 2026 16:26 Güncelleme Tarihi: 02 Ağustos 2026 16:27

Tarihi mezar taşlarını kırarak kaçtı

İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Haydarhane Camisi Haziresi çirkin bir saldırıya uğradı. İskenderpaşa Mahallesi'ndeki hazireye akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir şüpheli tekmeleyerek ve taşla vurarak mezar taşlarına zarar verdi. Kırdığı mezar taşı parçalarını hazirenin yanındaki boşlukta biriktiren şüpheli çevredekilerin tepkisi üzerine olay yerinden kaçtı.

Polis çalışma başlattı

Cami imamının durumu bildirmesi üzerine adrese gelen polis ekipleri hazirede detaylı inceleme yaptı. Ekipler kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

Köklü bir geçmişe sahip

Fatih Sultan Mehmet'in alemdarlarından Alemdar Ali Haydar Dede tarafından İkinci Beyazıt döneminde inşa ettirilen Haydarhane Camisi ve Haziresi kentin köklü tarihi mekanları arasında yer alıyor. Hazirede yer alan mezar taşları taşıdıkları unvanlar ve dönemin tarzını yansıtan bitkisel bezemelerle öne çıkıyor.