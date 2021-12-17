17-25 Aralık'ta FETÖ'nun ilk darbe girişimi... Başkan Erdoğan'ı deviremediler

Bundan tam 8 yıl önce yabancı istihbarat örgütlerinden destek alan Fetullahçı Terör Örgütü, Batı ile mücadele eden Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı uydurulmuş delillerle itibarsızlaştırarak yargı ve emniyet teşkilatının içindeki kadrolarıyla indirmek istedi. 17 Aralık 2013'te fitili ateşlenen operasyonlar birer hafta arayla 25 Aralık'ta Türk sermayesini hedef almış, 1 Ocak'ta MİT tırlarının durdurulmasıyla zirve yapmıştı. 30 Mart 2014'teki yerel seçimler öncesi peş peşe başlatılan ihanet operasyonları devletin vatanperver kadrolarının aklı ve üstün mücadelesi sayesinde başarısızlıkla sonuçlandı. Bu kez aynı sahte dosyalar, kaçan FETÖ'cüler aracılığıyla 24 Haziran 2018'deki Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesi ABD Mahkemesi'ne taşındı. Dosya operasyonları tutmayınca önce Türkiye'de kanlı terör saldırıları ve FETÖ'nün 15 Temmuz askeri darbe girişimi devreye sokuldu. Her defasında yenilen Batı, pes etmeyerek ekonomik operasyon çekmeye başladı. İşte Başkan Erdoğan'a düzenlenen ilk FETÖ'cü darbe girişiminin 8'inci yıl dönümünde yargı ve polis eliyle yapılmaya çalışılan ihanetin detayları...