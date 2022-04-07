RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları İstanbul Kadıköy'de feci olay! KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek öldü

İstanbul Kadıköy'de feci olay! KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek öldü

İstanbul Kadıköy'de feci olay! KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi 9. kattan düşerek öldü
07.04.2022 16:34

OTOMATİK OYNAT

Haber 00:18
Ters kelepçeli camdan fırlayıp...
Haber 02:14
İBB ekipleri gündüz vakti...
Haber 01:25
İstanbullular dikkat! O saatte...
Haber 02:59
Van'da HDPKK provokasyonu! 3'ü...
Haber 05:05
40 lira karşılığında kedileri...
Haber 02:51
İstanbul'da ulaşım zammı...
Haber 01:32
Kritik zirve! 6 ülke bakanı...
Haber 04:06
Raf ömrü 10 gün! Kilosu 30...
Haber 01:36
Kontrolden çıkan kamyon direğe...
Haber 02:04
Çevre katliamı: Tonlarca yakıt...
Haber 02:42
2 milyona sıfır araç aldı...
Haber 02:12
Yangın var dediler geldik!...

İstanbul Kadıköy'de feci olay! KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.

Haber Videoları

KARGO grubunun eski solisti şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir, Kadıköy'de yaşadığı 18 katlı binanın 9.katından iddiaya göre cam silerken düştü. 81 yaşındaki Solmaz Candemir, hayatını kaybetti.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kadıköy Kozyatağı Mahallesi Şakacı Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. İddiaya göre, Şarkıcı Koray Candemir'in annesi Solmaz Candemir(81) yaşadığı 18 katlı binanın 9 katında camları silmek istediği sırada düştü. Olayı gören site sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Solmaz Candemir'in hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri ve savcının çalışmaları sonrası Candemir'in cansız bedeni cenaze aracına konularak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Acı haberini alan Koray Candemir, annesinin cansız bedenini cenaze aracına kadar taşıdı.

SON DAKİKA