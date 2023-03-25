İSTANBUL İFTAR VAKTİ (25 MART 2023 BUGÜN) saat kaçta? |İşte İL İL Ramazan'ın 3. günü İmsakiye saatleri...

İftar saati yaklaştıkça vatandaşlar arama motorlarından ''İftara kaç saat kaldı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 MART 2023 (BUGÜN) Ramazan'ın 3. gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... iftar vakti ve il il iftar saatleri...
İftar saati yaklaştıkça vatandaşlar arama motorlarından ''İftara kaç saat kaldı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 MART 2023 (BUGÜN) Ramazan'ın 3. gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... iftar vakti ve il il iftar saatleri...
İftar saati yaklaştıkça vatandaşlar arama motorlarından ''İftara kaç saat kaldı?'' sorusuna yanıt arıyor. İşte 25 MART 2023 (BUGÜN) Ramazan'ın 3. gününde İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa... iftar vakti ve il il iftar saatleri...
İSTANBUL İFTAR SAATİ
İstanbul'da iftar saat 19:26'da açılacak.
ANKARA'DA İFTAR SAAT KAÇTA?
Ankara'da bugün iftar saat 19:11'de açılacak.
İZMİR İFTAR VAKTİ
İzmir'de iftar vakti saat 19:33 olarak belirlendi.