RAMAZAN İMSAKİYE
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Muhalefetin "algı operasyonu" patladı! İşte Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması

Muhalefetin "algı operasyonu" patladı! İşte Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması
25.03.2023 14:50 - Son Güncelleme: 25.03.2023 14:52

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Sandıkta kazanma umudunu yitiren muhalefet, bir kez daha Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "diploması olmadığına" yönelik algı operasyonuna girişti. 6'lı koalisyon daha önce yayınladıkları bir bildiride, Başkan Erdoğan'ın diploması olmadığı iddialarının üzerine gideceklerini açıklamıştı. Son olarak Gelecek Partisi ve İYİ Parti'den bu algıya yönelik gerçek dışı açıklamalar peş peşe geldi. İddialar üzerine Marmara Üniversitesi tartışmalara belgelerle noktayı koydu. Tartışmaların toplumun algısını bozmaması adına harekete geçen İletişim Başkanlığı, Başkan Erdoğan’ın üniversite mezuniyet belgesini paylaştı.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezuniyet diploması İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Altun, Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyet belgesinin yanı sıra mezunlar defteri, askerlik şubesine yazılan yazı ve okul kayıt defteri gibi resmi evrakları da açıkladı.

OKULUN ADI DEĞİŞTİ
Başkan Erdoğan'ın 1974 yılında üniversiteyi kazandığında başladığı okulun adının İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olduğu biliniyor. Bu okul daha sonra öğretim hayatına Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Akademisi olarak devam ediyor.

MEZUNLAR DEFTERİNDE
Altun'un açıkladığı belgelere göre Erdoğan'a bu okuldan verilen 678 no'lu ve 3 Nisan 1981 tarihli geçici mezuniyet Belgesi Dekan Doç. Dr. Sinan Artan imzasını taşıyor. Aynı belgenin 677 sayılı olanında ise Recep Tayyip Erdoğan imzası ve el yazısıyla, 'geçici mezuniyet belgemin aslını elden aldım' ifadesinin yer aldığı görülüyor.

Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden mezun olduğuna dair bir başka belge ise Marmara Üniversitesi mezunları ve tüm öğretim kadrosunun fotoğraflarıyla sıralandığı 1983 tarihli defterde yer alması.

ASKERLİK ŞUBESİNE BİLDİRMİŞ
Başkan Erdoğan'ın üniversite mezuniyetini belgeleyen bir yazışma da fakülte sekreterliğiyle Rize Askerlik Şubesi Başkanlığı arasında gerçekleşmiş. Fakülte Sekreteri Kamuran Orhan imzasıyla Rize Askerlik Şubesi'ne gönderilen 3 Nisan 1981 tarihli bu yazışmada, okulun 2443 numaralı öğrencisi Recep Tayyip Erdoğan'ın mezuniyeti bildiriliyor.

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞİ DE BELGELİ
Üniversite sınavına girdiği yıl olan 1974'e ait Üniversitelerarası Seçme Sınavı Sonuç Belgesi'nde ise Erdoğan'ın İstanbul İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni kazandığı bilgisi yer alıyor.

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