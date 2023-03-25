RAMAZAN İMSAKİYE
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İşte Başkan Erdoğan'ın üniversiteye giriş ve mezuniyet belgeleri...

İşte Başkan Erdoğan'ın üniversiteye giriş ve mezuniyet belgeleri...
25.03.2023 13:56 - Son Güncelleme: 25.03.2023 13:57

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Cumhurbaşkanlığı asılsız iddialara son noktayı koydu... Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi. İşte Başkan Erdoğan'ın mezuniyet belgeleri...

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince 23-24 Mart Dezenformasyon Bülteni yayımlandı. Bültende, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı", "2018 Seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı için imza atmaya giden seçmenlerden ücret alınıyordu", "Türk askeri müteahhitleri infaz ediyor" ve "Trump gözaltına alındı" iddialarına yer verildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite mezunu olmadığı ve lisans diplomasının bulunmadığı" yönündeki iddiaların doğru olmadığı belirtilen bültende, iddiaları yalanlayan Marmara Üniversitesinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın lisans eğitimi ve okulda kayıt altında tutulan belgelerle ile ilgili detaylı açıklama yaptığı kaydedildi.

Marmara Üniversitesinin açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversite sınavına giriş puanı, kayıt bilgileri, 1984 yılında aldığı geçici mezuniyet belgesi, aynı bölümde mezun olanların bulunduğu kütükteki resmi kaydı ve 1991 yılında talebi üzerine şahsına verilen diploma ilgili bilgilere yer verildiği aktarılan bültende, şunlara yer verildi:

"Üniversite açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gerek öğrencilik dönemine ait gerekse mezuniyetine ilişkin belge ve dokümanın tüm öğrencilerde olduğu gibi üniversitede muhafaza edildiği belirtilmiştir. Ayrıca Hürriyet gazetesinin 25 Mart 2023 baskısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üniversiteyi kazandığı belge dahil olmak üzere öğrencilik ve mezuniyetine ilişkin diploma, geçici mezuniyet belgesi, askerlik tehiri için yazılan belgeler gibi birçok belge yayımlanmıştır."

- "Ücret ödemeksizin imza verilebiliyor"

Bir televizyon programında geçen "Seçmenler, 2018'de aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayı için notere giderek imza veriyor ve imza veren seçmenlerden ücret alınıyordu" iddiasının da gerçek dışı olduğu belirtilen bültende, genel seçimlerde aday gösterilmek istenen cumhurbaşkanı adayı için imza atacak seçmenlerin, bağlı oldukları ilçe seçim kuruluna kimlikleriyle giderek herhangi bir ücret ödemeksizin imza verebildiği bildirildi.

Bültende, 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanı seçiminde de aynı uygulamanın geçerli olduğu, imza atmaya giden seçmenlerin notere gitmediği ve herhangi bir ücret ödemediği ifade edildi.

Birçok ülkeden farklı sosyal medya hesaplarından çeşitli platformlarda paylaşılan görüntülerle ilgili "Türk askeri müteahhitleri infaz ediyor" iddiasının gerçeği yansıtmadığı aktarılan bültende, görüntülerin Suriye'nin Şam kentinde Nisan 2013'te Esed rejimine bağlı güçler tarafından sivillerin toplu infaz edildiği anları gösterdiği kaydedildi.

Bültende, dünya kamuoyunun tepki gösterdiği savaş suçlarından birine ait görüntülerin Türkiye ile herhangi bir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan "Eski ABD Başkanı Donald Trump gözaltına alındı" iddiasının gerçek olmadığı bildirilen bültende, iddiaya dayanak gösterilen fotoğrafların dijital ortamda oluşturulduğu ve gerçeklikle ilgisinin bulunmadığının tespit edildiği aktarıldı.

Bültende, fotoğraflar detaylı şekilde incelendiğinde birçok hatanın bulunduğunun açıkça görüldüğü ifade edildi.

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