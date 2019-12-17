İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında intihar girişimi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.
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