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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin çatısında intihar girişimi!

17.12.2019 18:58

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.


İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'den alacağını alamadığını iddia eden bir kişi İBB'nin çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu. İkna edilen kişi çatıdan indirildi.

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