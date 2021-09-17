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İstanbul-Bursa deniz otobüsünde uyuyan kadına cinsel taciz! Yolcular tarafından yakalanan sapık tutuklandı

İstanbul-Bursa deniz otobüsünde uyuyan kadına cinsel taciz! Yolcular tarafından yakalanan sapık tutuklandı
17.09.2021 12:13
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İstanbul'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde, yanına oturan 33 yaşındaki G.Ş. adlı kadını uyurken taciz eden 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım, yolcular tarafından yakalanıp, özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Şikayet üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirildi ve Yıldırım, Yalova'da polise teslim edildi. 'Çocuğa istismar'dan aranan Yıldırım, 'cinsel istismar'dan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.


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