İstanbul'dan Bursa'ya yolcu taşınan deniz otobüsünde, yanına oturan 33 yaşındaki G.Ş. adlı kadını uyurken taciz eden 50 yaşındaki Yusuf Yıldırım, yolcular tarafından yakalanıp, özel güvenlik görevlilerine teslim edildi. Şikayet üzerine deniz otobüsünün rotası değiştirildi ve Yıldırım, Yalova'da polise teslim edildi. 'Çocuğa istismar'dan aranan Yıldırım, 'cinsel istismar'dan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan taciz olayı sonrası deniz otobüsünde hareketlilik, güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde tacize uğrayan G.Ş.'nin ayağa kalktığı, Yusuf Yıldırım'ın hızlıca deniz otobüsünün üst katından alt katına indiği ve bazı yolcuların merdivenden inen Yıldırım'ı ensesinden tutarak durdurduğu anlar yer aldı.