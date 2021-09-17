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Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!

Başkan Erdoğan: Muhalefetin gündeminde iftira, yalan terörü ve yıkım var!
17.09.2021 12:17
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Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'de bulunan Atatürk Kültür Merkezi'nde AK Parti Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Muhalefetin yalan terörüne tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Onların gündeminde iftira var. Yalan terörü var. Onların gündeminde yıkım var, engellemek var. Onların gündeminde Türkiye'yi eski karanlık günlerine geri döndürmek var. Onların gündeminde sessiz çoğunluğun sesini yine kısmak var. Onların gündeminde ülkeyi germek, kaosa sürüklemek, insanımızı kutuplaştırmak var. Bunların da yalandan, slogandan, tahrikten başka siyaset vizyonları yok." dedi. Erdoğan, "Seçim öncesinde bol keseden dağıttıkları ne kadar vaat varsa hepsinin altında ezildiler. Seçim meydanlarında millete verdikleri sözlerin hiçbirini hayata geçiremediler. Hiçbir işi doğru düzgün yapamıyorlar. Artık illerde sular akmıyor sular. En temel belediye hizmetlerini yerine getiremeyen bir beceriksizlikle karşı karşıyayız." şeklinde konuştu.


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