Haberler Haber Videoları Damattan kaynanaya ilanı-aşk! Karısının annesine aşık olan damadın çirkin mesajlar ifşa oldu: ''Deliler gibi...''

Damattan kaynanaya ilanı-aşk! Karısının annesine aşık olan damadın çirkin mesajlar ifşa oldu: ''Deliler gibi...''

Damattan kaynanaya ilanı-aşk! Karısının annesine aşık olan damadın çirkin mesajlar ifşa oldu: ''Deliler gibi...''
17.09.2021 11:52
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Damattan kaynanaya ilanı-aşk! Çirkin mesajlar ifşa oldu! İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir boşanma hikâyesi yaşanıyor. Eşinin, annesine "âşık olduğunu" öğrenen genç kadın, annesine eşi tarafından atılan aşk mesajlarını görünce sinir krizi geçirdi. 6 yıllık evliliği boyunca kocasının annesine duyduğu aşkı itiraf etmesi sonrası büyük bir hayal kırıklığı yaşayan mağdur eş, Aile Mahkemesine başvurarak boşanma davası açtı. Genç kadın boşanma dilekçesinde; 6 yıllık eşinin annesine attığı aşk mesajları sonrası büyük bir şok yaşadığını, eşinin evlendikten kısa bir süre sonra kendisini aldattığından şüphelendiğini fakat annesinin mesajları gösterene kadar bu duruma inanmadığını anlattı.


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