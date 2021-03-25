Haberler Video Haber Videoları İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 70'e yaklaştı

İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 70'e yaklaştı

İstanbul baraj doluluk oranlarında son durum: Yüzde 70'e yaklaştı
25.03.2021 12:21
Ana Sayfa 02:13
Cumhuriyet savcısı başından...
Ana Sayfa 00:24
Merve Boluğur sansürledi...
Ana Sayfa 00:20
CHP'li İBB kaderine terk etti!...
Ana Sayfa 01:10
İstanbul baraj doluluk...
Ana Sayfa 05:26
15 yaşındaki kıza tecavüz edip...
Ana Sayfa 01:39
Kız arkadaşı barışmayı...
Ana Sayfa 01:45
HDP kapatılacak mı? Süreç...
Ana Sayfa 02:37
Bakan Çavuşoğlu ABD'li...
Ana Sayfa 00:51
Biontech aşısı Türkiye'de! 1.4...
Ana Sayfa 01:44
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu...
Ana Sayfa 00:30
Kuruluş Osman 52. Bölüm...
Ana Sayfa 00:45
Maraşlı 10. bölüm fragmanı...

İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti. İstanbul barajlarındaki doluluk oranı son günlerdeki kar yağışlarının da etkisiyle yüzde 69,83'e yükseldi.


İstanbul'da hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi kuraklık tehlikesini gündeme getirmişti. Son aylarda etkili olan yağmur ve kar yağışlarının etkisiyle barajlardaki doluluk seviyesi de artarken son rakamlar dikkat çekti.

Bugün itibariyle megakentin su kaynakları barajlardaki doluluk oranı yüzde 69.83 oldu. Bazı barajlardaki doluluk oranları ise Ömerli 86.57, Darlık 82.36, Elmalı 79.39, Büyükçekmece ise 69.59 oldu.

Haber Videoları