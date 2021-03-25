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Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vuruldu! Doğum günü kutlamasında şok

Cumhuriyet savcısı Özlem Salkım başından vuruldu! Doğum günü kutlamasında şok
25.03.2021 12:59
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Yozgat'ın Sorgun ilçesinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım (28), evinde arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada silahla başından vurularak yaralandı. Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise "Doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkın'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.


Olay, dün gece saatlerinde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım'ın yalnız oturduğu Bahçelievler Mahallesi Yazıcıoğlu Caddesindeki evinde meydana geldi.

BAŞINDAN VURULDU
Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkım, iddiaya göre evde aralarında kamu personellerinin bulunduğu arkadaş grubu ile doğum günü kutladığı sırada başından tabanca ile vuruldu.

DURUMU CİDDİ
Yaralanan Salkım, arkadaşlarının haber vermesiyle gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından ilk müdahalesi yapılarak, ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet Savcısı Salkım, buradaki ilk müdahalesinden sonra da Yozgat Bozok Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ameliyat edilerek tedaviye alınan Özlem Salkım'ın sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

2019'DA ATANDI
Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığı, Savcı Özlem Salkım'ın vurulmasıyla ilgili soruşturma başlatırken, polis olayın meydana geldiği evde inceleme yaptı. Evde bulunanlar ise ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Savcı Özlem Salkım'ın yaralanmasıyla ilgili resmi açıklama yapılmadı. Ankara'da stajını tamamladıktan sonra 2019 yaz kararnamesiyle Yozgat'ın Sorgun ilçesine atandığı öğrenildi.

SAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI
Yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı, olay ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, "Yozgat'ın Sorgun İlçesi'nde Cumhuriyet Savcısı Özlem Salkın'ın silahla yaralanması olayıyla ilgili kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Doğum günü kutlaması sırasında Özlem Salkın'ın silahla yaralanması ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılarak evde misafir olarak bulunan 4 kamu görevlisi gözaltına alınmıştır. Şüpheliler alınan ifadelerinde, Özlem Salkın'ın evdeki A.M'ye ait silahla oynarken silahın ateş alması sonucu yaralandığını belirtmişlerdir. Olay yerinin detaylı incelemesi uzman ekiplerce yapılarak olayda kullanılan silah, mermi çekirdeği ve kovan ile şüphelilere ait eşyalara delil amaçlı el konulmuş olay yeri muhafaza altına alınmıştır. Hayati tehlikesi bulunan yaralı Özlem Salkın'ın tedavisi devam etmekte olup, soruşturma Sorgun Cumhuriyet Başsavcılığımızca tüm yönleriyle ve titizlikle devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi!

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