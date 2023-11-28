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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 10:49 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 10:56

İstanbul Ambarlı Limanı'nda kokain operasyonu: ''Uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz''

İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.

İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, Türkiye üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.


Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak kayıtlara geçti.





Ticaret Bakanı Ömer Bolat, konuya ilişkin resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Bolat şu ifadeleri kullandı;

Ticaret Bakanlığımıza bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerimizce, İstanbul Ambarlı Limanı'nda yürütülen operasyonlarda, 275 bin 520 adet elektronik sigara, ülkemiz üzerinden transit geçen muz yüklü konteynerde ise 35,2 kg kokain ele geçirildi.


Ele geçirilen elektronik sigara, tek seferde yakalanan en yüksek miktarlı elektronik sigara yakalaması olarak tarihe geçmiştir. Ticaret Bakanlığı olarak; toplum sağlığımızı bozmaya çalışanların, ülkemiz ekonomisine zarar vermek isteyenlerin daima karşısında olmaya devam edeceğiz. Yasa dışı ticarete, uyuşturucuya geçit vermeyeceğiz.

Gece gündüz demeden kaçakçılara göz açtırmayan Gümrük Muhafaza ekiplerimizi özverili çalışmaları dolayısıyla tebrik ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum.

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