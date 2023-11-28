12 Haziran 2023 tarihinde yapılan GİK toplantısında kendisine yönelik küfür dolu tehdidi üzerine Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başcavcılığına şikayet dilekçesi veren Önşen, seçim öncesinde temayülde yaşanan skandalları, Fatih Akşener'in parti içerisindeki konumunu, Ümit Dikbayır'a yapılan taciz suçlamasını, Seyithan İzsiz gerçeğini anlattı. Akşener hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçesi üzerine medyanın peşinden koştuğu eski Genel Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Arzu Önşen, sadece Takvim TV’yi tercih etti. İşte detaylar...