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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 28 Kasım 2023, 15:46 Güncelleme Tarihi: 28 Kasım 2023, 17:12

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri

12 Haziran 2023 tarihinde yapılan GİK toplantısında kendisine yönelik küfür dolu tehdidi üzerine Akşener hakkında Ankara Cumhuriyet Başcavcılığına şikayet dilekçesi veren Önşen, seçim öncesinde temayülde yaşanan skandalları, Fatih Akşener'in parti içerisindeki konumunu, Ümit Dikbayır'a yapılan taciz suçlamasını, Seyithan İzsiz gerçeğini anlattı. Akşener hakkında savcılığa suç duyurusu dilekçesi üzerine medyanın peşinden koştuğu eski Genel Başkan Yardımcısı ve GİK Üyesi Arzu Önşen, sadece Takvim TV’yi tercih etti. İşte detaylar...

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenerin tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.trye konuştu! Bomba Akşener ve 6lı masa sözleri
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in tehdit ettiği Arzu Önşen ilk kez takvim.com.tr'ye konuştu! Bomba Akşener ve 6'lı masa sözleri

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