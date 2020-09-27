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    • 27.09.2020 17:32
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    • 27.09.2020 17:48
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    lı spiker canlı yayında 'dan kurtarılan köyleri anons ederken gözyaşlarına boğuldu!

    Son dakika haberine göre Ermeni güçlerinin sivil yerleşim birimlerine ateş açması üzerine, -Azerbaycan cephe hattında çatışmalar başladı. Bu saldırılara karşılık veren Azerbaycan Ermeni birlikleri tarafından işgal edilen 6 köyün kurtardı. Haberi canlı yayın sırasında öğrenen Azeri spiker ise mutluluğunu gizleyemedi. O anlar canlı yayında anbean görüntülendi.

    cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

    Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında 'dan kurtarılan köyleri anons ederken gözyaşlarına boğuldu! | Video

    HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

    Azerbaycan TV kanalındaki bir haber spikeri, haberleri sunarken duygulanarak "Bazı topraklarımız işgalden azad oldu" diye duyurdu. Altı köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığını Azeri yetkililer de duyurdu.

    Azeri spikerin bu görüntüleri ise sosyal medyada da büyük ilgi gördü!

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