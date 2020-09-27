Azerbaycan Ordusu cephe hattında 3 ayrı istikamette operasyon başlatırken, Fuzuli ve Cebrail bölgelerine bağlı olan; Qaraxanbəyli, Kervend, Kend horadiz, Buyük Mercanlı ve Nüzgar ilçeleri işgalden kurtarıldı.

Son dakika: Azerbaycanlı spiker canlı yayında Ermenistan'dan kurtarılan köyleri anons ederken gözyaşlarına boğuldu! | Video

HABERİ ALINCA GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Azerbaycan TV kanalındaki bir haber spikeri, haberleri sunarken duygulanarak "Bazı topraklarımız işgalden azad oldu" diye duyurdu. Altı köyün Ermeni işgalinden kurtarıldığını Azeri yetkililer de duyurdu.

Azeri spikerin bu görüntüleri ise sosyal medyada da büyük ilgi gördü!