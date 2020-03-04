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Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

04.03.2020 10:06

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.


MSB: Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.

Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk&#39;ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK&#39;lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/xSNZdbk4yZ

&mdash; T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 4, 2020
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