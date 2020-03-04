Irak'ın kuzeyine hava destekli operasyon! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi 04.03.2020 10:06

Son dakika haberine göre Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.