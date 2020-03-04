İşte Başkan Erdoğan'ın 'Belki Bay Kemal'e ilham vesilesi olur' diyerek izlettiği "Onurlu tavırlar" videosu 04.03.2020 12:21

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda İdlib'de düzenlenen Bahar Kalkanı Harekatı'na ve gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "'Şehitler tepesi boş kalmayacak' sözünü anlamak için de içinden çıktığınız toplumun kültürünü bilmeniz gerekir. Hala ısrarla 'Şehitler tepesi boş kalacak' diyen kişi bu ülkeyi düşmana teslim etme peşindedir'' dedi ve 'Belki Bay Kemal'e ilham vesilesi olur' diyerek hazırlanan "Onurlu tavırlar" videosunu izletti.