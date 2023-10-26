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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 09:27 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 09:34

Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekatı: 19 hedef imha edildi | Video

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine düzenlenen hava harekatında 19 hedefin imha edildiğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerine hava harekatı düzenlendiğini ve 19 hedefin imha edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, PKK/KCK ve diğer terörist unsurları ile etkisiz hale getirmek ve Irak'ın kuzeyinden Türkiye'ye yönelik saldırıları bertaraf etmek amacıyla Birleşmiş Milletler Anlaşması'nın 51'inci maddesinden doğan meşru müdafaa hakkı doğrultusunda Irak'ın kuzeyindeki Metina, Gara, Avaşin, Hakurk ve Kandil bölgelerinde bulunan terörist hedeflerine yönelik 25 Ekim saat 21.00'da hava harekatları icra edildi. İcra edilen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü tarafından kullanılan ve içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak ve depolardan oluşan toplam 19 hedef imha edildi.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu yapılan yazılı açıklamada, "İcra edilen harekatlarda azami oranda yerli ve milli mühimmat kullanılarak çok sayıda terörist etkisiz hale getirilmiştir. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, geçmişte olduğu gibi bugün de ülkemizin ve milletimizin beka ve güvenliği için terörle mücadeleye tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir. Bu harekat sırasında; masum sivillerin, dost unsurların, tarihi ve kültürel varlıklar ile çevrenin zarar görmemesi için her türlü tedbir alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

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