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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 08:48 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 08:53

İstanbul ve Altı İlde 'Sahte Ses' Operasyonu: 62 Şüpheli Gözaltına Alındı

Son dakika haberleri... İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen 'sahte ses' operasyosu kapsamında nitelikli dolandırıcılık suçunu işledikleri tespit edilen 62 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Dolandırıcılara, onların iş birlikçilerine, zehir tacirlerine, çetelere, teröristlere, organize suç örgütlerine nefes aldırmayacağız" dedi. 6 ilde düzenlenen operasyona ilişkin detayları sosyal medya hesabından paylaştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucunda, örgütlü olarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin, çeşitli sosyal paylaşım sitelerinden sahte ilanlar vererek bu ilanlarda kendilerini banka ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıttıkları,çeşitli yollarla temin ettikleri kimlik ve iletişim bilgileri ile düşük faizli kredi kullandırma bahanesi adı altında vatandaşları aradıkları, örgütün aldatıcı yöntemler ile banka tarafından gönderilen SMS şifrelerini mağdurlardan temin ederek mobil bankacılık hesaplarını ele geçirdikleri, vatandaşların hesaplarında bulunan paraları örgüt üyelerinin hesaplarına aktardıkları, örgütün bu yolla çok sayıda eylem gerçekleştirerek milyonlarca lira haksız kazanç temin ettiği tespit edildi.

42 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 42'si tutuklandı, 12'si hakkında ise adli kontrol kararı verildi.

Yerlikaya, operasyonu düzenleyen polisleri tebrik etti. Paylaşımına, "Aziz milletimizin duaları ve destekleriyle, mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek" notunu düştü.

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