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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 26 Ekim 2023, 09:54 Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2023, 10:00

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İslam dünyasına 'Gazze' çağrısı, İsrail'e sert tepki!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'da önemli açıklamalarda bulundu. "Çözümün tek yolu bağımsız Filistin" vurgusu yapan Fidan, İslam dünyasına çağrıda bulunarak "Kınamayla sadece eleştirmekle bir yere varılmayacağını görüyoruz. İsrail bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır" ifadelerini kullandı. Fidan, "Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir. Uluslararası hukukun ihlaline karışan tüm taraflar hesap vermeli. Hemen ateşkes ilan edilmeli insani yardımlar için bir koridor oluşturulmalı" dedi. Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz" yorumunu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, temasları kapsamında Katar'ı ziyaret etti. Fidan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Fidan temasların ardından Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman ile ortak basın toplantısında konuştu.

Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

Gündemimizdeki en öneli konı Gazze'de devam eden savaş. 7 Ekim'den bu yana Gazze'de yaşananlar tüm insanlığın vicdanını sızlatmaktadır. Filistinli kardeşlerimizin çocuk, hasta, yaşlı demeden okullarda, hastane ve camilerde bile hedef alınması insanlığa karşı işlenen bir suç niteliğindedir.

Cumhurbaşkanımız yoğun bir liderler diplomasi içerisinde. Bu akan gözyaşı ve savaşın durması için yoğun bir gayret içerisinde.



"BÖLGEMİZ DÖNÜM NOKTASINDA"
Gazze'ye yönelik bir kara harekatı bu vahşeti tam bir katliama çevirecektir.

Gazze'de toplu cezalandırmaya dönen saldırıları hiçbir şekilde kabul etmiyoruz. İsrail bu yanlıştan acilen dönmelidir. Hemen ateşkes ilan edilmeli ve insanı yardımlar için bir koridor oluşturulmalıdır.

"YA DAHA BÜYÜK BİR SAVAŞA YA DAHA BÜYÜK BİR BARIŞA GİDECEĞİZ"
İçinde bulunduğumuz konjektürde ya daha büyük bir savaşa ya daha büyük bir barışa gideceğiz. Kimileri bu yangına körükle gidiyor. Mevcut durumu önleyemezsek tüm dünya daha kötü bir yere gidecek. İsrail senelerdir kınamalara kulak tıkamayı, bildiğini okumaya devam ediyor. Artık somut adımlar için harekete geçme zamanıdır. Filistin meselesi adil bir sonuca kavuşturulmadan bölgemizde kalıcı bir barış mümkün olmayacaktır.

Katar insanı durum bağlamında şimdiye kadar yapıcı ve fedakar bir rol üstlendi. Katarlı kardeşlerimizin çabaları her türlü takdire şayandır. Bugünkü görüşmelerimiz bu bağlamda çok faydalı oldu.

Diğer Gazze kuşatmalarına nazaran bu sefer daha büyük yıkımın ve ölümün yaşandığını görüyoruz. Özellikle elektriğin kesilmesi temel insani malzemelerin girişinin önlenmesi daha büyük bir insani felakete yol açıyor. Gittikçe daha büyük bir risk senaryosunun içine düşüyoruz.

Gazze'de ölüm ve yıkım arttıkça buna yönelik reaksiyonda bölgede haliyle daha fazla olacak. Sonuçları önceden kestirmek mümkün değil

"BATI''NIN İSRAİL'E RASYONEL BASKIDA BULUNMASI GEREKİYOR"
Türkiye olarak bizim çağrımız: Bir an önce Gazze'ye yönelik saldırılar durmalı. İnsanı yardımlar ulaştırılmalı. İki devletli çözüm için başta Batılılar olmak üzere ciddi çalışmalara başlanmalı. Özellikle Batılıların gerçekçi, rasyonel baskıda bulunması gerekiyor. Aksi takdirde bölgemiz daha büyük risklere gebe.





KATAR: TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDİYORUZ
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani ise "Türkiye'nin Filistin halkının haklarını destekleyen duruşunu takdir ediyoruz" açıklamasını yaptı.

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