İnstagram çöktü mü son dakika? İnstagram'da sorun mu var? İnstagram akış yenilemedi neden?

Milyonlarca kişinin aktif olarak kullandığı Instagram'da çökme problemi görüldü. Kullanıcılar akşam saatlerinde uygulamada çeşitli sorunlar yaşadığını ifade etti. Sorunun bazı telefonlarda yaşanacağı ifade edilirken ne zaman düzeleceği de merak konusu oluyor. Peki, 7 Haziran İnstagram çöktü mü? İnstagram ne zaman düzelecek? Instagram sayfa neden yenilenmiyor?

INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Instagram'da çeşitli erişim problemlerinin yaşandığı bildirilirken gözler yapılacak açıklamaya çevrildi. Mesajlaşma uygulaması Instagram'da bazı kişiler erişim sorunu yaşıyor.

AKIŞ SORUNU

Instagram hesabınıza giriş yaptığınızda yeni gönderileri ulaşamıyor ya da "çalışmayı durdurdu hatası" ile karşılaşıyorsanız bu durumda da yapmanız gereken Instagram uygulaması için ön bellek temizleme işlemini gerçekleştirmektir. Bu işlem de işe yaramaz ise uygulamayı silip yeniden yükleyebilirsiniz.

SERVER HATASI

Instagram'da En Sık Yaşanan Sorunlar ın başında gelen "500 Internal Server Error" hatası kullanıcıların Instagram'a erişim sorununa neden olmakta. Söz konusu sorunun nedeni ise genellikle sunucudan kaynaklı olabiliyor. Sorunun çözümü için bir süre bekleyip ardından yeniden giriş denenebilir.

INSTAGRAM DURDURULDU HATASI ÇÖZÜMÜ

Durduruldu hatası alıyorsanız eğer aşağıdaki yöntemleri deneyebilirsiniz.

Instagram'ı tamamen kapatın yani Android veya iOS cihazlarda arkaplanda çalışan uygulamaları da kapatın.

Arka planda çalışan uygulamaları temizleyerek, cihazınızın önbelleğini temizlemiş olursunuz.

Tekrar Instagram'ı açıp, bir sorun olmayacağını görebilirsiniz.

Eğer bu yönteme rağmen sorun hala devam ediyorsa ikinci yöntemi deneyebilirsiniz. İkinci yöntem olarak ise;

Instagram'ı tamamen kapatalım.

Android cihazlarda Google Play Store'a girip, Instagram'ın en güncel sürümünü indirin. iOS cihazlar için ise App Store'dan Instagram'ın en güncel sürümüne ulaşabilirsiniz.

Güncellemelerin yüklenmesinden sonra cihazınızı kapatıp tekrar açın. Instagram 'ın sorunsuz çalıştığını göreceksiniz.

UYGULAMANIZI GÜNCELLEYİN

Uygulamaya gelen yeni güncelleme, akıllı telefonunuzdaki çökmeyi gidermiş olabilir. Bu sebeple uygulamanızı güncellemeniz sorunu ortadan kaldırabilir.

ÇAKIŞAN UYGULAMALAR OLABİLİR

Aynı kaynakları kullanan uygulamalar çökmeye neden olabilir. Instagram hata vermeden önce açtığınız uygulama hangisiyse onu kapatmayı deneyebilirsiniz.