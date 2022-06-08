Meral Akşener'den iftira üstüne iftira! Lütfü Türkkan'ın şehit kardeşine küfrünü de unuttu

6’lı masanın üyesi İYİ Parti’nin Genel Başkanı Meral Akşener, bugünkü grup toplantısında ittifakı CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun nefret dilini devam ettirdi. Akşener, "Şimdiden tüm ilgilileri uyarıyorum. Herkes ayağını denk alsın. Biz de milletimizden yetkiyi alınca, göz göre göre bu ihanete paydaş olanlardan, milletimiz adına hesap soracağız. Yargıyla soracağız, Danıştay’la soracağız, Sayıştay’la soracağız” dedi. Öte yandan Akşener, “AK Parti köy okullarının kapattı ve taşımalı eğitime geçti” iftirasında bulundu. 28 Şubat döneminin İçişleri Bakanı olan Meral Akşener'e köy okullarını kimin kapattığını gelin hatırlatalım. Bununla birlikte Meral Akşener Lütfü Türkkan'ın şehidin kardeşine ağır küfürler ettiğini unutarak bir iftiraya imza attı. Akşener "Onlar millete hakaret ede ede giderken biz milletimizle elele iktidara gidiyoruz" dedi.