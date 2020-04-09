İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor! Metrobüste "korona" riski |Video 09.04.2020 11:41

CHP'li İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Koronavirüsün her gün giderek yayıldığı gerçeğini ve virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemini göz ardı eden İBB, araçların çoğu garajda yatarken insanları toplu taşımalarda kalabalık bir şekilde seyahat ettirerek canlarını riske atmaya devam ediyor.