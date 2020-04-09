CHP'li İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB halkın sağlığını hiçe saymaya devam ediyor. Koronavirüsün her gün giderek yayıldığı gerçeğini ve virüsle mücadelede sosyal mesafenin önemini göz ardı eden İBB, araçların çoğu garajda yatarken insanları toplu taşımalarda kalabalık bir şekilde seyahat ettirerek canlarını riske atmaya devam ediyor.
Koronavirüs dünya çapında hızla yayılırken ülkemiz de tüm tedbirleri acilen alarak virüsün önüne geçmek için canla başla mücadele ediyor. Fakat vakaların en çok görüldüğü il olan İstanbul'da manzara çok farklı.
İBB UYARILARA KULAK ASMIYOR
Sosyal mesafe kuralının virüsle mücadelede altın kural olduğu herkes tarafından bilinirken, İBB uyarılara kulak asmamaya devam ediyor. Araçların çoğunu garajlarda yatıran İBB, ekonomik kaygılarla daha fazla kar etmek için vatandaşların kısıtlı sayıda araçlarla kalabalık bir şekilde seyahat etmesine neden oluyor.
METROBÜSTE YİNE BENZER GÖRÜNTÜ
Geçtiğimiz günlerde İBB'nin organize ettiği toplu taşıma araçlarındaki tehlike saçan görüntüler gündeme oturmuş, İBB görüntüleri "organize trollük" olarak niteleyerek sıyrılmaya çalışsa da ortaya çıkan kamera kayıtları skandalı gözler önüne sermişti.
İBB yaşanan tüm tartışmalara ve vatandaşın isyanına rağmen önlem almamayı sürdürdü. Son olarak
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