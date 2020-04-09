Koronavirüsle mücadelede "robotlu" dönem! İstanbul'daki hastanede bugünden itibaren kullanılmaya başlandı! | Video 09.04.2020 11:46

Dünyayı esir alan koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde sağlık çalışanları hem tanı koyarken hem de hastaların tedavisini yaparken sürekli hastalarla temas ediyorlar. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hastalara yemek, su ve ilaç servisi yapan robotun testi yapıldı. Robot bugünden itibaren bu serviste aktif olarak çalışmaya başladı.

Sağlık çalışanları bu süreçte kendilerini çeşitli önlemler alarak korumaya çalışsa da en çok risk altında olan gruplardan biri onlar ve Corona Virüs teşhisi konan hastaları tedavi ederken onlar da hasta olabiliyorlar. İstanbul Üniversitesi 3 Boyutlu Tıbbi ve Endüstriyel Tasarım Laboratuvarı (TETLab) ekibi ile Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bir ekip de bu süreçte sağlık çalışanlarının işlerini kolaylaştırabilmek için bir robot geliştirdi. Bir aplikasyon ile komut verilen ve hastalara ilaç, yemek ve su servisi yapan robot sayesinde sağlık çalışanlarının hastalar ile teması azaltılmaya çalışıldı.





Robotu geliştiren TETLab'ın kurucusu olan İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Biyofizik Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Leyla Türker Şener sağlık çalışanları için geliştirdikleri robot ile ilgili "Tüm dünyada salgın haline gelen Covid-19 pandemi sürecinde tüm insanların evde kalması gerekir. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız ise 7 gün 24 saat çalışıyorlar. Hastaneye gelen hastalarımızla tanısını koyma ve tedavi sürecinde birebir çalışmak suretiyle aslında büyük bir risk altındalar ve sağlık çalışanlarımız da hasta oluyor. Buradan yola çıkarak 'biz onlar için neler yapabiliriz' noktasında önce siperli maske üretimine, peşinden de hastalara yemeğini, ilacını, suyunu götürecek bir robot üzerinde çalıştık. Bir hafta içerisinde tamamladık. Dün hastaların bulunduğu servisimizde robotumuzu çalıştırdık" dedi.





Ayrıca bu süreçte destek olmak isteyenlere ve desteğe ihtiyacı olanlara da kapılarının açık olduğunu belirten Dr. Leyla Türker Şener, "Sağlık alanında kullanımını düşündükleri, yenilik içeren fikirleri olanları da bekliyoruz. Biz burada tasarım desteği, prototip desteği ve üretim desteği de veriyoruz. Bu alanda biz de destek olabiliriz diyenleri de bekliyoruz. Birlikten kuvvet doğar.







Ben aynı zamanda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği 1. Bölge Başkanı ve İstanbul temsilcisiyim. Fabrikalarıyla, atölyeleriyle bize destek olabilecek herkese de kapılarımız açık. İnsanlarımız, sizler de lütfen evden çıkmayın. Bu çok önemli bir süreç, evde kalmak hepimizi koruyor" şeklinde konuştu.