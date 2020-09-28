Son dakika: Koronavirüste son durum! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül koronavirüs vaka sayılarını açıkladı

28.09.2020 19:31

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım. " ifadelerine yer verdi.

Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 28 Eylül koronavirüs vaka ve vefat sayılarını duyurdu. Koca açıklamasında, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1.412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım. " ifadelerine yer verdi.