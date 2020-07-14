İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden paylaşım

14.07.2020 22:44

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz gecesi minarelerden yükselen sela seslerinin yer aldığı videoda sinesi imanla dolu Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği demokrasi haykırışı ve hürriyet aşkı gözler önüne serildi.