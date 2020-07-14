Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden bir paylaşım yaptı. 15 Temmuz gecesi minarelerden yükselen sela seslerinin yer aldığı videoda sinesi imanla dolu Türk milletinin tüm dünyaya gösterdiği demokrasi haykırışı ve hürriyet aşkı gözler önüne serildi.
İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden paylaşım
14.07.2020 22:44
- İletişim Başkanlığı'ndan 15 Temmuz destanıyla ilgili tüyleri diken diken eden paylaşım
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