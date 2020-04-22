İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çekerken yakalanmıştı! CHP’li Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın ifadesi ortaya çıktı

22.04.2020 16:39

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflarını gizlice çekerken polislere yakalanan CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş’ın ifadesi ortaya çıktı. Özçağdaş’ın, “İnşaat var mı diye fotoğraf çektim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup, içinde insanların olmadığı görülmektedir” dediği öğrenildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca olayla ilgili soruşturma başlatıldı. CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da dün gece ifadesi alındı. Özçağdaş'ın, "İnşaat var mı diye fotoğraf çektim" dediği, gerekçe olarak da 'gerçekte inşaat olup olmadığını tespit etmek' dediği öğrenildi.

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, 21 Nisan günü öğle saatlerinde İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken polislere yakalanmıştı. CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar'ın da içinde olduğu özel aracı ile Fahrettin Altun'un yaşadığı evinin önüne gelen Özçağdaş'ın cep telefonu ile görüntü çekerken koruma polisleri tarafından fark edilince uzaklaştığı ve koruma polislerine "yine geleceğim" dediği öğrenilmişti.

"BİLGİ İSTENDİĞİNDE LAZIM OLUR DİYE ÇEKTİM"

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, Özçağdaş, skandal ortaya çıkınca dün gece sosyal medya hesabından "Evin fotoğrafını çektiğim, uyarıldığım, kaçtığım, yakalandığım yalan" şeklinde paylaşım yaptı. Gece saatlerinde Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği'nde ifade veren Özçağdaş, Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarını çektiğini kabul etti. Özçağdaş'ın "İnşaat var mı diye fotoğraf çektim. Bu konuyla ilgili sorulduğunda bilgim olsun diye fotoğrafını çektim. Fotoğrafa bakıldığı zaman boş bir arsa olup, içinde insanların olmadığı görülmektedir" dediği öğrenildi.

"NEDEN GİTTİK BİLMİYORUZ"

Olay esnasında Özçağdaş'ın aracında olan CHP Üsküdar İlçe Başkan Yardımcısı Ali Selçuk Kaya ve CHP Üyesi Mehmet Sarıyar'ın ise ifadelerinde Fahrettin Altun'un evinin bulunduğu sokağa neden gittiklerini bilmediklerini iddia ettiler.

Özel hayatın gizliliği ve kişisel verilerin ele geçirilmesi

Fahrettin Altun'un avukatı Sezgin Tunç, CHP İlçe Başkanı Özçağdaş hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal ve kişisel verilerin ele geçirilmesi suçlarından şikayetçi olduklarını belirtti.

"ADRESİ CUMHURİYET GAZETESİ VERDİ"

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un ailesi ile birlikte yaşadığı evin fotoğrafı ve açık adresi geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet gazetesinde yayınlanmıştı.

TALİMAT CHP'DEN İTİRAF KAFTANCIOĞLU'NDAN

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, sosyal medyada gelen tepkiler üzerine CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'a Fahrettin Altun'un evinin görüntülenmesi talimatının partiden verildiğini açıkladı. Kaftancıoğlu skandalı şu sözlerle itiraf etti: "CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir."

İFADEYE CHP'Lİ VEKİL İLE GİTTİLER

Öte yandan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş ve aracındaki diğer iki CHP'li yetkili, Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği'ne CHP İstanbul Milletvekili ve PM üyesi Sera Kadıgil'in de olduğu çok sayıda kişiyle geldi.