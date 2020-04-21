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    • 22.04.2020 01:02
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    Üsküdar İlçe Başkanı , İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı!

    yine provokasyon peşinde düştü. CHP Üsküdar İlçe Başkanı , yanındaki iki CHP'li ile ile Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Özçağdaş’ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu.

    CHP yine provokasyon peşinde!

    yine provokasyon peşinde düştü. İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili Cumhuriyet Gazetesi tarafından ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı , bugün Altun'un evinin önünde kaçak fotoğraf çekerken yakalandı.


    CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş

    CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın skandal fotoğraflama olayı bugün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne Ford Kuga marka bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

    3 kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.

    Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı. CHP'li Özçağdaş'ın fotoğrafları kime servis edeceği merak konusu oldu.

    SKANDALA TEPKİ YAĞDI


    SABAH

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