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    • 22.04.2020 10:51
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    Son dakika: Başsavcılık 'un evinin CHP'li Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı

    Son dakika haberi... CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, iki partili ile İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk’taki evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. Polislerin uyarısını dikkate almayıp olay yerinden kaçan Özçağdaş, koruma polislerine "yine geleceğim" dedi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da konuyla ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı ve "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır. Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler." ifadelerini kullandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Başsavcılık soruşturma başlattı

    İletişim Başkanı 'un Kuzguncuk'taki eviyle ilgili ortaya atılan asılsız iddiaların ardından CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, dün Altun'un evinin önünde fotoğraf çekerken yakalandı.

    CHP Üsküdar İlçe Başkanı'nın fotoğraflama olayı dün saat 12.50 sıralarında meydana geldi. İletişim Başkanı Altun'un Üsküdar'daki 'daimi koruma' altındaki konutunun önüne bir araçla giden Suat Özçağdaş, cep telefonunu çıkarıp evin fotoğraflarını çekmeye başladı.

    Üç kişinin Fahrettin Altun'un evinin önünde araçtan inip fotoğraf çektiklerini gören koruma polisleri duruma müdahale etti. Polisler, şahısların yanına giderek "bu ikamet ve konut sahibi kişi daimi korunma altında, fotoğraflama yapmak yasak ve izne bağlı" uyarısı yaptı.



    Polislerin uyarısı üzerine cep telefonu ile fotoğraf çekmeye çalışan CHP İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, "CHP Üsküdar İlçe Başkanı olduğunu, daha sonraki günlerde tekrar gelerek fotoğraflama yapacaklarını" söyleyerek evin önünden uzaklaşmak istedi. Koruma polislerinin "bekle" uyarısını dinlemeden de olay yerinden kaçtı.

    FATMANUR ALTUN İSYAN ETTİ: 'BEN BİR ANNEYİM'
    Yaşanan olayla ilgili İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un eşi Fatmanur Altun'dan sert tepki geldi. Altun, "Ben bir anneyim. Her anne gibi çocuklarımın ve ailemin güvende olduğunu hissederek yaşamak istiyorum. Evimin ve ailemin mahremine girerek, çocuklarımın en temel güven duygusunu paramparça ederek ne elde edeceksiniz?! Elde ettiklerinizin hayrını görecek misiniz?! Tarifsiz üzgünüm." dedi.

    CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ İBRAHİM KALIN'DAN TEPKİ
    Öte yandan, konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

    "Aile mahremiyetini hiçe sayan, bir devlet görevlisini ve ailesini açıkça hedef gösteren bu pervasız girişim suçtur, vicdansızlıktır, ahlaksızlıktır.
    Çamur siyasetinden medet umanlar sadece kendilerini kirletirler. Bu cürmün kanun önünde de kamu vicdanında da yeri bellidir."



    TÜRKMEN: "YAZIKLAR OLSUN SİZİN ÇUKUR SİYASETİNİZE"
    Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Canan Kaftancıoğlu'nu eleştirerek, "Ne bir haneyi dikizleme ahlaksızlığınızı ne de bu alçaklığa sahip çıkma hatta meydan okuma hadsizliğinizi anlamak mümkün! Konu provakatif olduğu kadar planlı programlı gözüküyor ama hukukun da diyeceği var elbet! Yazıklar olsun sizin çukur siyasetinize" ifadelerini kullandı.

    TALİMAT KAFTANCIOĞLU'NDAN!
    CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun'a ait ikametgah olarak kullanılan meskenin fotoğrafının çekilmesi talimatını partisinin verdiği açıkladı.

    KAFTANCIOĞLU: ÖZÇAĞDAŞ, PARTİSİNİN TALİMATIYLA İNŞAATIN OLDUĞU ARSAYI KONTROL ETMEK İÇİN GİTTİ
    Canan Kaftancıoğlu; aralarında CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş'ın da bulunduğu üç kişinin 21 Nisan 2020 saat:12.50 sıralarında Prof. Dr. Fahrettin Altun'un ikametgah olarak kullandığı meskene gitmesi ve Suat Özçağdaş'ın meskenin fotoğrafını çekmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Canan Kaftancıoğlu, CHP ilçe başkanının görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın olduğu arsayı kontrol etmek için gittiğini belirterek, "(Suat Özçağdaş yine gidecektir" ifadelerini kullandı.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI
    , Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı.

    Haberler Güncel Son dakika: Başsavcılık Fahrettin Altun'un evinin CHP'li Suat Özçağdaş tarafından fotoğraflarının çekilmesiyle ilgili soruşturma başlattı
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