İletişim Başkanı Fahrettin Altun, SETA’nın ‘2019 İslamofobi Raporu’nun tanıtıldığı web panelinde konuştu. Altun yaptığı konuşmada, Müslümanlara, İslam’ın dini yapılarına ve toplum merkezlerine yönelik saldırılarda gözle görülür bir artış yaşandığını bildirerek, "Avrupalı devletler, kanaat önderleri ve karar alıcılar, İslam’ı bir güvenlik tehdidi, Müslümanları ise potansiyel suçlu görmekten vazgeçmelidir." dedi.
İletişim Başkanı Altun: Avrupalı devletler Müslümanları potansiyel suçlu görmekten vazgeçmelidir
20.06.2020 23:08
- İletişim Başkanı Altun: Avrupalı devletler Müslümanları potansiyel suçlu görmekten vazgeçmelidir
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