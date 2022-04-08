RAMAZAN İMSAKİYE
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Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu

Yunus bebeğin annesi Zeynep Rahou A Haber canlı yayınında gözyaşlarına boğuldu: Dünyaya çağrı yaptım sadece Erdoğan duydu
08.04.2022 12:27

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan dünya üzerindeki mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Geçtiimiz aylarda Hollanda'nın yaşam fişi çekilip ölüme terk edilecek olan Dilara Şahin'in Türkiye'ye getirilmesi için talimat veren Başkan Erdoğan şimdi de oğlu için dünyaya çağrı yapan Fas'lı bir annenin sesini duydu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastalığına çare bulunamayan Faslı Yunus bebeğin tedavi için bugün uçak ambulansla Hollanda'dan Türkiye'ye getirileceğini bildirdi. A Haber canlı yayına bağlanan anne Zeynep Rahou, "Bütün dünyadan yardım istedim kimse dönmedi. Sadece Erdoğan yanıt verdi." dedi.

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