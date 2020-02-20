İkinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2020 cemre tarihleri... 20.02.2020 11:34

Cemreler ne zaman düşecek? Kar yağışı yavaş yavaş yurdun doğusuna doğru ilerliyor ve etkisini de azaltıyor. Havaların ne zaman ısınacağı gündemde. Hava sıcaklarını artmasının ilk belirtisi olan cemrelerin düşme tarihleri merak ediliyor. Peki, ikinci cemre suya ne zaman düşecek? Cemre nedir? İşte 2020 cemre tarihleri...

İkinci cemre ne zaman düşecek? Cemrelerin ilki 19-20 Şubat'ta havaya düştü ve Mart ayında son cemrenin de toprağa düşmesiyle birlikte bahar gelecek, havalar yavaş yavaş ısınmaya başlayacak. Önce cemrenin havaya düştüğü sonrasında suya ardından da toprağa düştüğü rivayet edilir. Peki, baharın habercisi cemrenin ikincisi ne zaman düşüyor? Cemre suya ne zaman düşecek? İşte 2020 cemre tarihleri...

CEMRELER NE ZAMAN DÜŞÜYOR?

Cemre düşme olayı 3 aşamada gerçekleşmektedir. Cemrenin ilki havaya, ikincisi suya, üçüncüsü toprağa düşer.

İşte 2020 cemre tarihleri:

İlk cemre 19-20 Şubat tarihlerinde havaya düştü.

İkinci cemre 26-27 Şubat'ta suya düşecek.

Üçüncü ve son cemre ise 5-6 Mart tarihlerinde toprağa düşecek.

CEMRE NEDİR?

Cemrenin ilkbahar başlamadan hemen önce 7 gün arayla havaya, suya ve toprağa sırasıyla düştüğüne inanılır.

Bu düşen cemreler sayesinde hava, su ve toprak ısınır.

Halk arasında cemre düşmesiyle birlikte Hıdırellez ve nevruz kutlamaları başlamaktadır.

Cemre düşmesi Türk kültüründe de önemli bir yere sahiptir. Kültür ve edebiyat alanında kendine yer bulmuştur. Osmanlı zamanında Divan şairleri cemre zamanlarında önemli kişilere övgü şiirleri yazarlardı. Bu şiirlere 'cemreviye' denilmektedir.

YAĞIŞLI VE SERİN HAVA GELİYOR

Üç büyük kentimizde önümüzdeki hafta başına kadar beklenen ayrıntılı hava durumunun şöyle olması bekleniyor;

Ankara; Bugün ( 20 Şubat Perşembe) akşam saatlerinden sonra hafif yağmur şeklinde başlayacak yağışların, Cuma günü genellikle yağmur yüksek kesimlerde karla karışık yağmur, Cumartesi günü ise karla karışık yağmur ve zaman zaman kar yağışı şeklinde olması bekleniyor.

İstanbul; Bugün ( 20 Şubat Perşembe) öğle saatlerinden itibaren başlayacak olan yağmur şeklindeki yağışların, Cuma ve Cumartesi günleri aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor. Pazar günü İstanbul'da yağış beklenmiyor.

İzmir; Bugün ( 20 Şubat Perşembe) sabah saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışların, Cuma günü (21.02.2020) sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor. Hafta sonu İzmir'de yağış beklenmiyor, havanın genellikle parçalı ve çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Doğu bölgelerimizde (Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu bölgesinin doğusu) mevcut yüksek kar örtüsü üzerine yeni kar yağışları beklendiğinden meydana gelmesi muhtemel çığ risklerine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.