İki can kurtardı, kendi canından oldu! Kanalda can veren büyük insanlık

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve kahramanlık öyküsüyle Türkiye'nin gündemine oturan olay, acıyla noktalandı. Kırsal Külünçe Mahallesi yakınlarında sulama kanalına devrilen otomobildeki 2 kadını gören Mehmet El Mezar, hiç düşünmeden sulara atladı.

KADINLARI KURTARDI

Büyük bir mücadele vererek araçtaki kadınların sağ salim kanaldan çıkarılmasına yardım eden El Mezar, kadınlar kurtulduktan sonra suyun şiddetine daha fazla dayanamayarak akıntıya kapıldı. Çevredekiler tarafından sudan çıkarılan ve ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan El Mezar, bugün doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.