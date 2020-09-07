İdlib'li Muhammed bebek, Emine Erdoğan'ın misafiri oldu

07.09.2020 18:06

İdlib'te zor şartlar altında hayatını sürdüren ve doğuştan ayak ve kolları olmayan Muhammed bebek ailesiyle birlikte Emine Erdoğan'ı ziyaret etti. Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.

İdlib'te zor şartlar altında hayatını sürdüren ve doğuştan ayak ve kolları olmayan Muhammed bebek ailesiyle birlikte Emine Erdoğan'ı ziyaret etti.

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından Muhammed bebek ile ilgili açıklamalarda bulundu. Erdoğan, ''İçişleri Bakanlığımız ve AFAD işbirliği ile ulaşılan Muhammed bebek inşallah protez kol ve bacaklarına kavuşacak. Onun da en kısa zamanda akranları gibi yürüyüp, oyunlar oynadığı günleri görmeyi umut ediyoruz'' dedi.