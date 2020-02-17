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İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat

İdlib'deki gözlem noktalarına 150 araçlık sevkiyat

17.02.2020 12:59

Son dakika haberi... Sınırdan sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.


Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), İdlib'deki gözlem noktalarına obüs, tank, mühimmat ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

Türkiye'nin farklı birliklerinden takviye amacıyla gönderilen aralarında obüs, tank, mühimmat ve ZPT'lerin yer aldığı 150 araçlık konvoy, Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Konvoy güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına gönderilmek üzere sınır birliklerine yönlendirildi.

Araçların geçişi sırasında çocuklar sevgi gösterisinde bulundu.

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