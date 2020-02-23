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İdlib şehidimiz Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı!

İdlib şehidimiz Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı!

23.02.2020 19:31

Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.


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