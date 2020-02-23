Suriye'nin İdlib bölgesinde, Esad rejimi tarafından düzenlenen alçak saldırıda şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mecit Demir'in cenazesi, memleketi Gaziantep'te düzenlenen törenle Asri Mezarlıkta bulunan şehitlikte toprağa verildi.
İdlib şehidimiz Mecit Demir son yolculuğuna uğurlandı!23.02.2020 19:31
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