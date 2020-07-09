Son dakika haberine göre, Sakarya’nın Hendek ilçesinde, 3 Temmuz'daki fabrika faciasında patlamayan havai fişekler ile diğer patlayıcıların imha edilmek üzere yüklendiği kamyonda patlama oldu. Sakarya Valisi Kaldırım "Patlayıcıların intikalleri esnasında patlama meydana geldi. Patlamada 3 şehidimiz, 6 yaralımız var" ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu patlamanın yaşandığı bölgede.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Sakarya'da patlamanın olduğunu bölgeye intikal etti
09.07.2020 14:41
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